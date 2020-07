Seit Jahrhunderten graben die Bergleute im Mansfelder Land nach Kupferschiefer. Und seit Jahrhunderten kämpfen sie gegen das Wasser, das in dieser Gegend unter der Erde wütet. Das Gebirge in dieser Gegend ist stark wasserlöslich. Gips zum Beispiel wird hier über die Jahrtausende ausgewaschen und weggespült. So entstand die riesige Barbarossa Höhle und die Heimkehle. Und genau hier im Karstgebiet - gleich neben Sangerhausen - im Land, wo das Wasser unter der Erde alles auflöst, wird 1947 ein neues Bergwerk in die Erde getrieben: der Thomas-Münzer-Schacht. Kann das gut gehen?



Am Anfang scheinen die Bergleute das Wasser mit ihren Pumpen in den Griff zu bekommen. Aber als sich die Kumpel mit ihrem unersättlichen Hunger nach Kupfer immer weiter vorgraben, passiert die Katastrophe. Zehn Kilometer weit im Berg erreichen sie einen so genannten Karstwasserleiter, der riesige Mengen Wasser in die Grube spült. Dazu wird das Wasser immer salzhaltiger, weil über dem Kupferschiefer Steinsalz ausgewaschen wird. Mit einer 20 Kilometer langen Pipeline versucht man das Problem in den Griff zu bekommen.