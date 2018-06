Ein weiteres Erbe sind Halden und alte Bergwerke. Die riesigen Abraumhalden waren z.B. in Schlema unübersehbar. Nach dem Ende der Förderung mussten sie so behandelt werden, dass von dem radioaktiven Erz keine Gefahr mehr ausgehen kann. Ein weniger augenscheinlicher Standort befindet sich in der Sächsischen Schweiz. Am Fuße der Festung Königstein begann 1967 die Förderung. Das Grubenfeld zwischen Struppen und Königstein hat eine Größe von sieben Quadratkilometern. Bis 1990 wurden hier 18.000 Tonnen Uran gewonnen, ab den 1970er-Jahren auch mit chemischen Verfahren. Mit Hilfe einer schwefelsauren Lösung wurde das Uran aus dem Sandstein gelaugt. Deshalb ist die Sanierung hier besonders aufwändig. Bis heute muss das Grubenwasser aufbereitet und Uran herausgefiltert werden. Im letzten Jahr wurden noch 34 Tonnen schwach strahlendes Uran exportiert. Die Gewinne sind im Vergleich zu den Sanierungskosten ein Tropfen auf den heißen Stein.