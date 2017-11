Überall auf der Wiese verteilt – zerfetzte Tiere, Gedärme und Blut. Als Joachim Rohloff aus Tangerhütte am Morgen des 20. März 2016 bei seinen 80 Schafen nach dem Rechten schauen will, traut er seinen Augen nicht. Um zu verstehen was hier geschehen ist, braucht er keinen Rissgutachter. Jetzt hat es auch ihn erwischt. 18 tragende Muttertiere überleben diesen Wolfsangriff nicht. Zwei Wochen später fallen Wölfe über eine weitere seiner Herden her und töten wieder fünf Tiere.

Den besten Schutz bieten speziell ausgebildete Herdenschutzhunde

Schäfer Rohloff hatte vorschriftsmäßig Elektrozäune aufgestellt, dafür wurde er vom Land finanziell unterstützt. Doch schützen konnten sie seine Tiere nicht. Wenn er als Schäfer mitten im Wolfsgebiet überhaupt noch eine Zukunft haben will, hat er nur eine Wahl: Er muss über die Anschaffung von Herdenschutzhunden nachdenken. Um seine 5 Herden zu schützen, braucht er acht Hunde. Kosten: 38.000 Euro. So viel Geld hat er nicht. Ein Naturschutzverband ist eingesprungen und beschaffte aus Spendengeldern wenigstens zwei Herdenschutzhunde. Dennoch plagen Joachim Rohloff Zukunftsängste. Und so wie ihm geht es vielen Schäfern.

