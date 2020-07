Feuerwehren in Not - Gefährliche Waldbrandbekämpfung

Waldumbau dauert Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Carsten Brett vom Betreuungsforstamt Harz sieht dennoch keine andere Lösung als das Abholzen kranker Bäume, um den gesunden Wald zu retten und neu aufzuforsten zu können hin zu hitzeresistenteren Mischwäldern. Damit die wachsen, sei das Schlagreisig als Dünger allerdings wichtig, erklärt er aus der Sicht des Forstwirts. Die Feuerwehrleute fürchten es hingegen als Brandbeschleuniger. Genau wie das Gras, das nun vermehrt auf den kahlen Flächen wächst, weil keine Baumkronen sie mehr beschirmen. Die Sonne dringt bis auf den Boden durch. So gedeiht es besonders üppig, wenn es braun und trocken wird, wirkt es im Falle eines Feuers wie Zunder. Brett gibt sich dennoch optimistisch, dass sich die Lage auf neu bepflanzten Flächen in drei, vier Jahren bessern und in zehn Jahren Erholung eintreten werde. Mit der akuten Brandgefahr, mit der müsse man im Moment leben.

Rieche: "Nicht optimal aufgestellt"

Dirk Rieche, Stadtwehrleiter im Oberharz, muss jetzt handeln. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Akut handeln müssen die Feuerwehrleute, die gerufen werden, wenn es dann tatsächlich brennt. Um den Brandschutz zu verstärken, hält das Betreuungsforstamt nun einen "Waldbrandbereitschaftsdienst" vor, der den Feuerwehren helfen soll, den Brandherd zu finden. Eine wichtige Unterstützung: Früher hatte der Landkreis Harz mit zwei, drei Waldbränden im Jahr zu kämpfen, seit 2018 sind es zehnmal soviel – etwa 20. Dafür, räumt Rieche ein, sind "die Feuerwehren nicht in allen Bereichen optimal aufgestellt". Rieche ist seit 2016 ehrenamtlicher Stadtwehrleiter in Oberharz am Brocken, ihm unterstehen zehn Ortswehren. Von den erfahrenen Kameraden ahnte wohl keiner, dass die Situation im Harz mal so brenzlig wird.

Lohse: "Wir reden und reden und reden"

Kai-Uwe Lohse, Vorsitzender des Feuerwehrverbandes von Sachsen-Anhalt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Kai-Uwe Lohse mahnt als Vorsitzender des Feuerwehrverbandes von Sachsen-Anhalt seit über zwei Jahren Verbesserungsbedarf an. Als es unlängst an der Roßtrappe brannte, standen er und seine Männer wie "auf verlorenem Posten", erzählt er: "Zum einen, weil uns das Löschwasser fehlte. Und zum anderen, weil wir echt nicht rankamen. Für eine Feuerwehr ein total blödes Gefühl." Mit Löschhubschraubern wurde das Feuer schließlich unter Kontrolle gebracht. 20.000 Euro kostet so ein Einsatz. Die Helis von der Landes- und Bundespolizei anzufordern, ist kompliziert, denn oft haben sie gerade andere Aufgaben. Lohse aber meint, angesichts der sich mehrenden Brände brauche es künftig Hubschrauber für Löscheinsätze, die in bestimmten saisonalen Zeiten an zentralen Punkten in Deutschland stationiert sein müssten, um schnell abrufbar zu sein. Und Rieche ergänzt, was außerdem notwendig wäre: Schutzkleidung, zum Teil neue Tanklöschfahrzeuge, spezielle Ausrüstung wie D-Schlauchmaterial, Waldbrandrucksäcke ...

Benneckenstein handelt: NVA-Tatra zum Löschfahrzeug umgebaut

Frank Goldhammer startete das Tatra-Projekt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sachsen-Anhalts Regierung hat Unterstützung zugesagt, doch die Zeit läuft gegen die Feuerwehren. Es gibt kaum Wasservorräte im Wald. Teiche sind ausgetrocknet als Folge der Dürrejahre, aber auch weil sie vernachlässigt wurden. Bis 2018 hat man sie schließlich kaum gebraucht. Tatsächlich bietet die einzige offene Wasserentnahmestelle zwischen Ilsenburg und dem Brocken derzeit nur etwa 10.000 Liter. Die seien unter Umständen nach zwei, drei Stunden aufgebraucht, wie Kai-Uwe Lohse erklärt. Kai-Uwe Lohse ringt um Lösungen wie Löschmittelbehälter. Die Kameraden in Benneckenstein versuchen, sich selbst zu helfen. Stolze 140 Jahre gibt es die Freiwillige Feuerwehr im Ort, rund 65 Mal pro Jahr wird sie zum Einsatz gerufen. Inzwischen verfügen die Benneckensteiner über einen Löschzug mit 18.000-Liter-Tank! Umgebaut haben sie dafür in den vergangenen drei Jahren einen Tatra, der war einst Flughafentankwagen bei der NVA, später Gülletransporter in der Landwirtschaft. Ursprünglich kauften sie das 36 Jahre alte Gefährt für 700 Euro, um Ersatzteile daraus zu gewinnen.

"Fast schon jede Woche unterwegs"