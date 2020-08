Gefahr in Verzug – wegen eines kleinen Insekts. Der Asiatische Laubholzbockkäfer ist normalerweise in China heimisch. Doch die Welt hat sich vernetzt und die gefährlichen Larven sind mit auf die Reise gegangen. Eingenistet in Verpackungsholz, kamen sie per Schiff oder Frachtflugzeug zu uns. Vom Grundstück der Kellerts in Rothensee ist der Magdeburger Hafen tatsächlich nicht weit.