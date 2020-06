Salz, Jobs und Reichtum - Thüringens Traum vom Weißen Gold

Was interessiert die Australier am "Südharz Basin"?

Immer wieder gerät die Gegend in den Fokus von Rohstoffjägern, die Australier nennen die Salzsenke bereits "Südharz Basin". Das schöne Land über den reichen Kali-Vorkommen rund um den Kyffhäuser ist heute arm. Auch eine Kommune wie Roßleben am östlichen Rand: Die Einwohnerzahl von einst rund 7.500 hat sich halbiert, die Jungen ziehen weg. Das alte Kali-Werk, der VEB "Heinrich Rau", steht verfallen da, dabei ist die Lagerstätte unter Roßleben nach Ansicht vieler Experten bis heute eine Perle des Reviers, weil das Rohsalz dort eine große Vielfalt an Mineralien aufweist, die sich allerdings auch schwer separieren lassen.

Kollegen von einst: Helmut Pröseler, Rainer Müller, Hans Burrhee Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Helmut Pröseler, heute 87, war schon in den 1960er-Jahren für die Grube verantwortlich. Rainer Müller, inzwischen 80, managte die Kali-Fabrik über Tage. Der Geologe Hans Burrhee, 81, kennt die Lagerstätte aus dem Effeff und stellt fest, das Roßlebener Rohsalz genüge höchsten Ansprüchen. Leider sei die Förderpolitik zu DDR-Zeiten nicht auf Qualität, sondern auf Quantität ausgerichtet gewesen, räumen die drei Experten ein. Die Steiger seien nach Effektivtonnen, also der Fördermenge bezahlt worden, erklärt Pröseler. Technologisch sei da heute vielmehr möglich, wissen alle drei und hadern deswegen immer noch mit dem Aus nach der Wende. In den 1980er-Jahren hatten die DDR-Geologen immer weitere Felder erkundet, im Nordosten Richtung Querfurt, im Süden gen Bad Bibra. Millionen wurden in Probebohrungen investiert. Doch als sie gerade dabei waren, in die Querfurter Mulde vorzudringen, fiel die Mauer. Das Kaliwerk Roßleben verlor über Nacht all seine Kunden im Ostblock. Der VEB "Heinrich Rau" wurde wie alle Kali-Werke im Revier Südharz dichtgemacht.

Hinterlassenschaften des Kali-Bergbaus Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dort eine Untertage-Deponie einzurichten, damit das Bergwerk nicht verschlossen und die Lagerstätte zugänglich bleibt, kam für die Kommune nicht in Frage. "Und dann hat man die Schächte eben zugemacht und zwar so, dass sie als Konkurrenz ausschieden", sagt Pröseler und meint K+S im Westen. Mit massiven Betonpfropfen, Kies und Füllstoffen ließ die Treuhand Roßleben verschließen. Nun scheint gerade diese Lagerstätte wegen der besonderen Rohstoff-Qualität aber interessant. Mit Blick auf die so genannten polymineralischen Salze von Roßleben sagt Nachsel: "Daraus würde man heute Spezialdünger machen, den man reißend loswerden würde auf dem Weltmarkt." Große Halden und Salzlachen als Altlasten ließen sich heute vermeiden, erklärt Kießling.

K-UTEC – Sondershausener Forscher wollen Salzbergbau revolutionieren

Heiner Marx sieht neue Perspektiven. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dass aus dieser neuen Vision für den Kali-Bergbau im Südharz etwas wird, daran forscht seit Jahrzehnten ein Institut, das einst zum DDR-Kombinat gehörte und auch auf der Streichliste der Treuhand stand. Der Saarländer Dr. Heiner Marx tat sich in den Wirren der Wende mit den Kali-Forschern der DDR zusammen. Gemeinsam führten sie den Nachfolger, die K-UTEC, zum Erfolg. 100 Experten arbeiten heute in dem Unternehmen. Gerade baue man eine große Kaliumsulfat-Anlage für Australien, erzählt Marx: "Warum nicht auch auch hier, und: Wer wenn nicht wir", fragt er angesichts der Rohstoffe und des Know-How vor Ort. Die Kali-Fabrik, die das Rohsalz einst verarbeitete, gibt es nicht mehr, die alten Schächte sind verfüllt. Aber das alte Bergwerk sei noch im Zustand von 1991 konserviert, sagt Marx, der dort nun gerne etwas Neues wagen würde: Die Lagerstätte von Roßleben so nutzen, dass möglichst jedes der Minerale im Salz verwertet wird. Anders als vor 40 Jahren sei die Technologie nun ausgereift, um vermarktbare Produkte daraus zu gewinnen: nicht nur Kali, sondern auch hochwertiges Kochsalz, teuren Kaliumsulfatdünger oder sogar Gips. Die riesigen Halden aus Restsalz, aus denen bei Regen Unmengen von Lauge in die Böden gespült wurden, gehörten damit der Vergangenheit an.