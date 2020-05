Thomas von Unwerth, Professor für Alternative Fahrzeugantriebe an der TU Chemnitz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Einer davon ist Thomas von Unwerth, Professor für Alternative Fahrzeugantriebe an der TU Chemnitz. Der gelernte Werkzeugmechaniker legt sich bis heute selbst unter den Wagen. Seine Laufbahn begann er nach dem Maschinenbau-Studium bei VW, wo er an der Entwicklung des ersten Prototypen mit Brennstoffzelle beteiligt war. Im chinesischen Schanghai verantwortete er den Aufbau einer ganzen Flotte.



Als sich Volkswagen dann jedoch gegen die Technologie entschied, wechselte Unwerth an die Universität, "um einfach mit mehr Nachdruck an der Technologie forschen zu dürfen und zu können". Er schwärmt: "Jede Art der Energieanwendung, in Häusern oder sonstwo, können wir prinzipiell mit Wasserstoff bewerkstelligen, denn wir erzeugen in solch einer Brennstoffzelle elektrische Energie und Wärme." Tatsächlich scheint sie unschlagbar, sind die damit betriebenen Autos doch nicht nur abgasfrei, sondern anders als E-Mobile in nur wenigen Minuten vollgetankt. Die Brennstoffzelle muss nicht langwierig geladen werden, sondern produziert den Strom selbst. Allerdings kostet so ein Fahrzeug heute noch um die 80.000 Euro, weil es in Kleinserie gefertigt wird. Und noch einen Nachteil gibt es: den schlechteren Wirkungsgrad, den auch von Unwerth nicht bestreitet.