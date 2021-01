Wild im Wald - Was treibt die Jäger an?

In den Kursen für den Jagdschein sitzen inzwischen 25 Prozent Frauen. 1992 lag die Quote bei nur einem Prozent. Was macht das Jagen so attraktiv?

Madeleine Sieler jagt seit 20 Jahren. "Mit der Natur verbunden zu sein, sie zu spüren. Das hat mich gepackt", sagt Madeleine Sieler. Sie jagt seit 20 Jahren, geht täglich in ihr Revier und ergänzt: "Bei zehnmal Ansitzen, schieße ich vielleicht einmal. Das Beobachten steht im Vordergrund."



Ihre Freundin Lisa Eisoldt hat erst vor kurzem ihre Jagdprüfung abgelegt. Auch sie fühlt sich verantwortlich für Wild und Wald. Aber dieses "Hobby" wird heiß diskutiert.

Wozu Jagen?

"Echt"-Moderator Sven Voss im Gespräch mit Madeleine Sieler

Rund 380.000 Deutsche besitzen einen Jagdschein. Für die einen sind sie jagdlüsterne Tiermörder. Für die anderen gelten Jäger als Retter für geschädigte Bäume und gestresste Wälder. Weil sie Tiere schießen, die sonst wertvolle Setzlinge anknabbern, helfen sie dem dringend benötigten Waldumbau. Was stimmt denn nun?



Matthias Neumann ist Jäger und Forstwissenschaftler am Thünen-Institut, er untersucht für die Forschungseinrichtung des Bundes, wie sich das Jagen auf unsere Wälder auswirkt und setzt sich ein für den Ausgleich der Interessen: "Wir brauchen Ruhezonen für das Wild, und wir müssen Jagdzonen einrichten. Denn ohne Jagd geht es in unserer Kulturlandschaft nicht."

Was bedeutet Wildtier- und Waldmanagement heute?