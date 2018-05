In Lutherstadt Wittenberg steht das größte Tomatengewächshaus Deutschlands. Auf 15 Hektar Fläche gedeihen in dieser hoch modernen Anlage mehr als 500.000 Pflanzen und liefern in jeder Saison eine Ernte von bis zu sieben Millionen Kilo Tomaten. Das Gewächshaus besteht aus zwei Hallen.