Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seit 20 Jahren entwickelt Jens Reißmann aus Meerane im Labor Düfte im Auftrag von Unternehmen, Arztpraxen, Supermärkten und Museen. Darunter Gerüche, wie Erdbeeren, Brathähnchen, Leder und sogar Neuwagen - über 300 verschiedene Düfte hat er schon kreiert. Aus verschiedenen Essenzen mixt er sie zusammen. Bis zu drei Monate tüftelt er an einem Duft. Für eine Ausstellung zum Thema Alltag in der DDR des August Horch Museums in Zwickau ist seine neuer Aromenmix: ein Westpaketduft. Acht verschiedene Essenzen hat er dafür zusammengestellt - unter anderem Kaffee, Kaugummi und Weichspüler. Mit einem speziell von ihm angefertigten Zerstäuber verteilt sich dieser Duft nun in der Ausstellung in den Gängen zwischen all den Exponaten.