Eine weitere Erfindung lernt Janett bei den Industriedesignstudenten Ruben Strahl und Tom Bade kennen. Sie arbeiten an einem Blindenstock, der digital funktioniert. In dem Gerät sind zwei Abstandssensoren und zwei Kameras verbaut, die die Umgebung vermessen und die Ergebnisse in eine Audiospur umwandeln. Diese Audiospur wird im Griff in Vibrationen umgewandelt. Je näher man sich auf etwas zu bewegt, desto stärker werden die Vibrationen.