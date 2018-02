Kippeln erlaubt: Möbel für einen gesunden Rücken

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Damit Kinder und Erwachsene trotzdem unfallfrei kippeln können, hat der Löbauer Tischler Hubert Hipp besondere Möbel entwickelt. Seine kippelnden Stühle, Hocker, Sessel oder Bänke können für eine bessere Durchblutung im Körper sorgen und die Konzentrationsfähigkeit steigern. Seine neueste Erfindung ist der "Schreibtisch der Zukunft", an dem man sitzend, stehend oder auch liegend arbeiten kann. Hubert Hipp baut nicht nur neue Möbel, sondern hat auch ein System entwickelt, mit dem sich Bürostühle in Federstühle umbauen lassen. Janett Eger hat mit angepackt und einen herkömmlichen Stuhl gemeinsam in einen gesunden Sitz umgewandelt.