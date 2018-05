Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Stefan Chang hatte die Idee zu einer Erfindung, die diese Ursache des Problems bekämpfen will. Seine "RefresherBox", so der Name der Erfindung, soll den Mikroorganismen den Garaus machen. Die Schuhe werden dazu in die Box gestellt, wo sie mit einer Kombination von UV-Licht, Ozon und Hitze behandelt werden. Mittels eines Belüftungssystems werden die getöteten Bakterien auch noch abgesaugt. An der Box kann man das Material der Schuhe einstellen, den Grad des Geruchs und der Feuchtigkeit. Je nach Einstellung variiert die Länge der Behandlung. Das junge Start-up um den Erfinder Stefan Chang hat auch schon neue Ideen, zum Beispiel einen Schrank, der getragene Oberhemden wieder auffrischen soll.