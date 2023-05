Ein Metallbauer aus dem Landkreis Heilbronn zeigt Reporter Rico Drochner sein neues Etagenhochbeetsystem. Das hat viele Vorteile: Es haben viele Pflanze auf wenig Raum Platz: auf den Etagen, in Pflanzbehältern an den Seiten und in Pflanzlöchern. Die Konstruktion verhindert Staunässe, denn überschüssiges Wasser läuft in eine Wanne und kann abgelassen und wiederverwendet werden. Ein eingebauter Komposter produziert Humus und Wärme beim Verrotten: Das verlängert den Bewirtschaftungszeitraum. Der Entwickler versprechen außerdem, dass das Hochbeet schnell aufzubauen sei.