Wir haben im Februar 2020 eine innovative Tapete getestet, die man – anstatt mit Bahnen – einfach in einem Stück an die Wand kleben kann. Sie besteht aus einem robusten, schwer entflammbaren Gewebe. Die Tapete soll aber nicht nur einfach und schnell an die Wand zu bringen sein, sie soll Flecken abweisen, waschbar und mehrfach wiederverwendbar sein – zum Beispiel bei einem Umzug.