Ende 2024 hat Konstantin Landuris (45) aus München bewiesen, dass er mit seinem Fluganzug in die Luft abheben kann. Sein "Flying Suit" nutzt acht starke E-Motoren als Antrieb mit 200.000 Watt in der Spitze.

Beim Fliegen soll man perspektivisch mit dem Körper intuitiv steuern und dabei die Hände frei haben – z. B. zum Arbeiten in luftigen Höhen. Noch steckt die spektakuläre Erfindung in der Prototypphase.

Die Hoffnung des Erfinders ist, dass sein Fluganzug in Zukunft sinnvoll im Alltag eingesetzt werden soll, z. B. bei Reparaturarbeiten an Strommasten oder bei der Bergung und Erstversorgung von Verletzten. Aber auch "normalen Menschen" will er ermöglichen, sich den Traum vom Fliegen zu erfüllen.