Reisen durch die virtuelle Welt sind längst nicht mehr nur was für junge Leute oder Computerspezialisten. Mit der VR Brille erlebt man heute Reisen oder Ausstellungen. Das Problem dabei, man sitzt oder bewegt sich auf begrenztem Raum in der echten Umgebung. Wissenschaftler arbeiten deshalb an Geräten, mit denen der Nutzer die Bewegungen der VR Bilder uneingeschränkt erleben kann. Einer von ihnen ist Dr. Marcel Reese in Bielefeld. Er hat ein Exoskelett entwickelt, mit dem man sich realistisch in der Virtuellen Realität bewegen kann – mit Kraft-Feedback und Gleichgewichtsfeedback. Das Ganze ist keine Spielerei. Der Biophysiker will damit später ganz präzise Roboter steuern können, die Arbeiten in extremen Gefahrensituationen übernehmen.