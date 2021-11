Dieser Dübel passt in jedes Loch, egal aus welchem Material die Wand ist. Jede Schraube oder Nagel kann darin versengt werden, sogar ausgeleierte Löcher sind kein Problem. Der Dübel besteht aus einem Kunststoffblock, der genau auf das Loch zugeschnitten werden kann. Im Gegensatz zu anderen Dübeln ist die Erfindung innen nicht hohl. Wird eine Schraube hineingetrieben, drückt sie den Dübel in alle Richtungen auseinander – die kantige Außenfläche verhakt sich in der Wand. Erfunden von Christian Steinbrunner und Josef Häringer aus Eggelham bei Passau.

Klaus Braun aus Forbach in Baden-Württemberg hat eine Lackierhilfe für Türen erfunden. Bisher werden diese meist ausgehängt und in der Waagerechten gestrichen. Dann kann man nur eine Seite streichen, muss die Trocknungsphase abwarten, um die andere Seite zu streichen. Mit seiner Erfindung kann die Tür in der Vertikalen lackiert werden. Sie wird als Abstandshalter zwischen Tür und Rahmen eingesetzt. Mit einem zweiten Teil wird die Tür vom Boden her fixiert, damit sie nicht hin und her schwingt. Die Abstände erleichtern das Streichen und da die Tür hängt, kann von beiden Seiten gearbeitet werden.