Gleich nebenan im Stall sitzt der neue Große Ameisenbär seine Quarantäne ab. Das einjährige Weibchen mag Menschen. Vom ersten Tag an hat sich die Ameisenbärin an Janet Pambors Fersen geheftet. Deswegen hat das Tier nun seinen Namen: Bardana – das spanische Wort für Klette. Doch bei aller trauter Zweisamkeit, jetzt wird es ernst: Bardana darf zum ersten Mal frische Leipziger Luft schnuppern. Wird sie Janet auch da draußen auf Schritt und Tritt folgen?

Am anderen Ende des Zoos wir derweil mächtig gefeiert. Der Erdmännchen-Opa begeht seinen 13. Geburtstag – für einen Erdmann ein biblisches Alter. Wie er das erreicht hat? Der ehemalige Chef der Gruppe wurde schon nach kurzer Zeit von seinem Amt enthoben und lebt seither stressfrei in Frieden mit sich selbst. Zum Geburtstag allerdings geht es hoch her. Jörg Gräser macht ordentlich Party und deckt einen herrschaftlichen Geburtstagstisch. Doch was, wenn die jugendlichen Gäste sich nicht benehmen können und dem Jubilar die Geschenke klauen?