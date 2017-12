Die beiden Schimpansen Lome und Fraukje müssen kurz vor Silvester noch eine Jahresabschlussprüfung bestehen. Johannes Großmann vom Max-Planck-Institut möchte wissen, ob Schimpansen sich beim gemeinsamen Handeln miteinander abstimmen. Die begehrten Leckerli gibt es also nur, wenn Lome und Fraukje die richtigen, zueinander passenden, Werkzeuge wählen. Ob die beiden Affen so kurz vor der Party wohl in Arbeitslaune sind?

Ozelot Pinchu wird die Silvesternacht in diesem Jahr allein verbringen. Hinter den Kulissen des Gondwanalands nimmt er sich gerade eine Auszeit von seiner Frau und dem gemeinsamen Kind. Doch so ganz ohne Feier will Hubertus Schmuck ihn nicht das neue Jahr beginnen lassen. Zwar kein Karpfen, aber doch ein veritabler Fisch soll den Ozelot in Stimmung versetzen. Pinchu muss jetzt nur noch anbeißen.