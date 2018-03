Der Waldrapp ist ein geselliger Vogel, der in Kolonien lebt. Er hat also kein Problem, den Lebensraum mit anderen zu teilen. Doch ob ihm seine zukünftigen Mitbewohner in der neuen Freiflugvoliere schmecken? Dort soll die Waldrapp-Truppe nämlich schon bald mit den sechs Gänsegeiern vergesellschaftet werden. Thomas Günther will den Neuen die Schwellenangst nehmen und baut ihnen geschützte Balkons, von denen aus sie Geier und Voliere beäugen können. Ob ihnen gefällt, was sie sehen?