Die Südlichen Zwergmangusten Bonnie und Clyde waren den Winter über im Stall. Genügend Zeit für das Pärchen, sich ausgiebig näherzukommen. Nun dürfen die kleinen afrikanischen Raubtiere raus an die Sonne. Zuvor fanden auf ihrer Außenanlage - direkt neben den Stachelschweinen - noch einige Umbauarbeiten statt, denn Zwergmangusten sind eifrige Buddler und geschickte Kletterer. Doch wie werden Bonnie und Clyde mit ihrer neu gewonnenen Freiheit umgehen?

Sechs junge Darwin-Nandus leben seit einiger Zeit in ihrem Übergangsquartier in der Rückwärtigen Tierhaltung. Nun wird ihnen eine große Ehre zuteil. Sie dürfen als erste Bewohner auf die Südamerika-Anlage ziehen. In einem Monat soll diese eröffnet werden.



Damit beim Bezug des neuen Kontinents nichts schiefgeht, bereiten Michael Ernst und Christian Ludwig den Ortswechsel der Laufvögel gut vor. Diese gelten nicht unbedingt als die Schlausten und eine offene Tür könnte sie vor ungeahnte Herausforderungen stellen.