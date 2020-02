Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der kleine Elefant muss in diesen Tagen viel Neues lernen. Duschen, seiner Mutter auf die Außenanlage folgen, Vater Voi Nam auf der Nachbaranlage begrüßen. All das gehört jetzt zu seinem Alltag. Dabei muss er so viel Muttermilch trinken wie nur möglich, um groß und stark zu werden. Das klappt mittlerweile ohne Hilfestellung - langsam spielt sich also alles ein. Doch nun wollen Robert Stehr und Holger Wust wissen: Was bringt das drei Wochen alte Elefantenbaby eigentlich auf die Waage?