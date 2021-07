Chiquita ist der Appetit vergangen, sie quält eine dicke Backe. Und all die Vitamine und Schmerzmittel, die Dr. Bernhard ihr bisher verschrieben hat, haben nur wenig angeschlagen.



Nun hockt Chiquita im Stall, getrennt von den anderen, ohne Lust auf Frühstück. Und nichtsahnend, dass die Tierärzte längst im Anmarsch sind. Ausgerüstet mit Blasrohr, Skalpell und bitterer Medizin. Denn mit jedem Tag, den das kleine Bennet-Känguru nicht ordentlich frisst, verliert es an Gewicht und Lebensenergie.



Eine spontane Operation vor Ort, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und eine Patientin von vielen, die Dr. Bernhard in dieser Woche zu behandeln hat.