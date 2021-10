15 Jahre lang hat Elefantendame Saida in Leipzig gelebt. Nun ist sie nach Karlsruhe umgezogen, in Deutschlands einzige Altersresidenz für Elefanten. Hier wird sie eine Bekannte wiedersehen, mit der sie vor langer Zeit zusammen in Hamburg lebte. Freunde wurden sie damals allerdings nie. Jenny hat wie Saida einen starken Charakter. Ob die beiden Elefantendamen im Alter nun doch noch zueinanderfinden?