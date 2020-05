Schon lange hoffen die Aquarianer auf Nachwuchs bei ihren Süßwasser-Stechrochen. Nun hat es bei einem relativ jungen Weibchen geklappt. Florian Brandt freut sich über Zwillinge, die schon langsam anfangen, selbstständig zu fressen. Schon bald erwartet er noch mehr Rochen-Nachwuchs. In dem Becken wohnen allerdings auch die gefräßigen jungen Cichlas, eine kämpferische Buntbarschart. Kann Florian mit einer Plexiglasscheibe für Sicherheit im Kreißsaal sorgen?

Die Bauarbeiten am Freisitz von Koala-Dame Mandie sind fast abgeschlossen. Zeit für Martina Hacker und Philipp Hünemeyer, auf der neuen Koala-„Terrasse“ für die Dekoration zu sorgen. Eukalyptusbäume, Gräser und Vasen fürs Grünfutter müssen in dem neuen Gehege sinn- und geschmackvoll verteilt werden. Gar nicht so einfach! Denn wer weiß schon etwas über das ästhetische Empfinden von Koalas?