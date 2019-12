Zum Jahresausklang hat das Team von Elefant, Tiger & Co. die schönsten Geschichten des Zoojahres 2019 zusammengestellt. Ein gefährlicher Tigertransport, die skurrilste Tierart des Jahres, eine ungewöhnliche Geburtstagsüberraschung für Löwin Kigali, Freud und Leid im Leipziger Elefantenhaus und ... ein Ameisenbärenfurz. Alles, was den Leipziger Zoo 2019 bewegte: bei Elefant, Tiger & Co. – Der Jahresrückblick.