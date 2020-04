„Elefant, Tiger & Co.“ lässt mit Moderator Sven Voss bewegte und bewegende Momente dieses tiefgreifenden Umbaus Revue passieren. Zoodirektor Jörg Junhold ist der Motor hinter all diesen Veränderungen. Gemeinsam mit ihm geht die Sendung der Frage nach, warum ein Zoo heute nicht mehr wie vor 20 Jahren aussieht. Das Tierärzteteam und weitere Mitwirkende des Zoo-Umbaus erklären dem Zuschauer anschaulich, welche Herausforderungen moderne Tierhaltung mit sich bringt. Tierpflegerinnen und Tierpfleger aus den sechs neu entstandenen Erlebniswelten plaudern aus dem Nähkästchen und lassen Sven Voss an ihrem Alltag in dem fast fertig umgebauten Zoo teilhaben.