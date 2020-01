Kronenmaki-Mädchen Amy, im Mai 2018 als erstes Kind von Amber und Clyde geboren, ist flügge. In Nürnberg soll sie nun selbst eine Familie gründen. Damit ihr Umzug möglichst reibungslos abläuft, hat Mike Ripka mit Amy den Gang in die Transport-Kiste vorher ausgiebig geprobt. Nun ist Tag X. Doch es gibt eine Hürde. Die Nürnberger Kollegen haben eine Umzugskiste mitgebracht, die mit der Trainingskiste nicht viel gemein hat. Tierpfleger Mike hofft dennoch, Amy mit leckeren Rosinen überzeugen zu können. Normalerweise können Makis dazu nicht nein sagen.

Elefantenkuh Rani könnte täglich niederkommen, sich aber genauso gut noch ein paar Wochen Zeit lassen. Bei Erstgebärenden weiß man nie. Im Elefantenhaus ist man auf alle Eventualitäten vorbereitet. Auf der Innenanlage wurde ein Seilsystem angebracht, das den Geburtsbereich abgrenzt. Erstmals soll es in Leipzig eine „freischwebende Geburt“ geben. In Anwesenheit ihrer Ziehmutter Don Chung soll Rani ihr Kalb im Idealfall ohne Eingreifen der Pfleger zur Welt bringen. Damit die Zehnjährige auch in Stresssituationen entspannt bleibt, machen sie regelmäßig Schwangerschaftsgymnastik mit ihr. Denn Rani hat manchmal ein dünnes Nervenkostüm.