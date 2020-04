So gibt es schöne Neuigkeiten beim Stachelschweinpärchen Clara und Pinky. Die beiden haben erstmals Nachwuchs bekommen und beschützen diesen nun gemeinsam in ihrer Höhle: zwei kleine Jungen, drei Wochen alt. Ihre Pflegerin Sarina Schliewenz möchte nachschauen, ob es den Kindern gutgeht. Mit Futter will sie die besorgten Eltern für einen kurzen Moment aus der Höhle locken. Bei Mutter Clara kein Problem, sie lässt sich gern überzeugen. Vater Pinky jedoch ist um einiges skeptischer. Und genau das ist das Problem.