Gerade mal drei Wochen ist es alt, das Kind von Hyänenmutter Dara. Am liebsten sitzt es in seiner warmen Box im Stall. Doch Mutter Dara schleppt es auch gern mal nach draußen und lässt es über Nacht in der Kälte liegen. Jörg Gräser schaut jeden Tag nach dem Kleinen. Hat das Hyänenbaby es heute ins Warme geschafft?