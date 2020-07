Nandi und Tariro, die beiden Gepardenschwestern, sollen auch beschäftigt werden. Aber geht das überhaupt? Elke Schwierz hat gehört, dass die Katzen schwer in Wallung zu bringen sind, wenn sie es nicht mit echter Beute zu tun haben. Das will sie nicht auf ihren Tieren sitzen lassen, sondern vielmehr überprüfen, ob die beiden nicht in Wahrheit wahre Knobelfans sind. Ob die Schwestern sich Elkes Denksportaufgabe stellen?