Nasenbär Hugo steht ein Umzug bevor. Seine neue Wohnung: ein verlassener Kaufmannsladen in Leipzigs Südamerika. Noch weiß Hugo nichts von seiner exklusiven neuen Bleibe, sonst würde er vielleicht freiwillig in den Umzugswagen steigen. So aber muss Christoph Urban ihm den mit Mehlwürmern schmackhaft machen. Kaum angekommen, inspiziert Hugo jeden Winkel vom Kaufmannsladen. Und der hat es in sich: Auf Knopfdruck gibt es hier sogar Leckerlis.