"Elefant, Tiger & Co." verlässt seine gewohnte Umgebung und geht auf Reisen. Denn: Nicht nur im Leipziger Zoo gibt es übers Jahr Erstaunliches zu entdecken. Auch in den anderen Zoos und Tierparks in Mitteldeutschland warten tierische Überraschungen: In Erfurt ist ein kleiner Elefant zur Welt gekommen, in Zella-Mehlis werden Haie in einem 1-Million-Liter-Becken gefüttert, in Görlitz Störche gerettet und in Dresden warten sehr gewöhnungsbedürftig aussehende Gestalten.



Außerdem gibt es in diesem "Elefant, Tiger & Co. – Spezial" ein Wiedersehen mit dem langjährigen Leipziger Zootierarzt Professor Eulenberger an seiner neuen Tätigkeitsstätte. Moderator Sven Voss stellt in 90 Minuten die tierischen Highlights des Jahres in Chemnitz, Dresden, Gera, Erfurt, Magdeburg, Halle, Zella-Mehlis, Limbach-Oberfrohna und Görlitz vor.