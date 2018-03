Spezial | MDR FERNSEHEN | 30.03.2018 | 20:15 Uhr Elefant, Tiger & Co. – Das Jubiläum

Sven Voss begibt sich auf die Suche nach den beeindrucktesten Geschichten aus 15 Jahren "Elefant, Tiger & Co." Er trifft sich mit den "alten" Tierpflegern des Zoos Leipzig. Gemeinsam erinnern sie sich, schauen aber auch in die Zukunft. Und, natürlich dürfen die Tiere nicht zu kurz kommen. So gibt es ein Wiedersehen mit Malik, Heidi & Co.