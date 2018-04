Zwei sind einer zu viel

Elfriede und Sid sollen das neue Liebespaar werden. In den vergangenen Wochen hatten die Faultiere hinter den Kulissen Zeit, sich behutsam zu beschnuppern. Unter den wachsamen Augen von Martina Molch. Die ersten Annäherungen schienen durchaus interessiert. Nun sollen die beiden ihr gemeinsames Eiland in der Tropenhalle wieder beziehen. Morsche Bäume haben die Gärtner auf der Faultierinsel durch neue ersetzt, Lianen aufgehängt und den Kletterwald ein bisschen aufgemotzt. Sid kennt die Anlage, aber für Elfriede ist alles fremd. Deshalb fällt Martina Molch das Loslassen nicht leicht. Die Angst ist groß, Elfriede könnte vom Weg abkommen und ins Wasser gehen. Es sei denn, Sid gibt dem Faultiermädchen den nötigen Halt.

Über zwei Jahre ist es her, dass die Geburt von Thuras Nachwuchs mitten in der Silvesternacht ins Stocken geriet. Seitdem trägt Elefantenkuh Thura ein totes Kalb in sich. Zwei lange Jahre, die ständig von der Sorge geprägt waren, dass sie all das nicht überleben könnte. Aber Thuras Zustand hat sich scheinbar stabilisiert, rein äußerlich ist ihr das Drama kaum anzusehen. Doch nun drohen neue Komplikationen, mit denen keiner gerechnet hatte. Obwohl Thura noch immer als trächtig gilt, mit dem leblosen Baby im Bauch, scheint ihr Zyklus wieder in Schwung gekommen zu sein. Thura wurde vom Elefantenbullen gedeckt und ist vermutlich wieder tragend. Medizinisch schwer erklärbar – und so bisher nirgends auf der Welt gesehen. Dr. Andreas Bernhard und die Spezialisten vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung gehen der Sache auf den Grund.