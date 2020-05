Die B96 – Legendäre Fernstraße (1+2)

Zurück in die sächsische Heimat geht es für die Band Silbermond immer noch über die B96. Dieser ganz besonderen, in die Jahre gekommenen Piste hat die Band 2015 in einem Song übers Fortgehen und Heimkommen auf dem Album "Leichtes Gepäck" verewigt. "In einer sehr schönen Kurve" führt die B96 in die Stadt hinein" über die Friedensbrücke, auf der stehen die Bandmitglieder hier zu Beginn ihrer Karriere 2004. Bildrechte: dpa