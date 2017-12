Vor über einhundert Jahren beginnt die abwechslungsreiche Geschichte des Tivoli. Der Kaufmann Max Frohberg erwirbt das Anwesen 1902 und eröffnet mit seiner Familie das Tivoli als Ball- und Musiketablissement, mitten in Freiberg. Ein eigenes Hausorchester spielt hier. Aber auch UFA Stars, Big Bands und das bekannte Vokalensemble 'Comedian Harmonists' unterhalten das Publikum. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernimmt die DDR das Konzerthaus und wandelt es in ein Volkshaus für Tanzgruppen, Laienschauspieler und Musikabende um.

Es ist Mittwoch, der 19. November 1969. Jugendtanzabend, der Saal ist gut gefüllt. Eine Gruppe junger Männer betritt die Bühne. Sie haben keine eigenen Lieder, doch der Sound kommt an. An diesem Abend, an diesem Ort, im Tivoli Freiberg, beginnt die Bandkarriere der Puhdys.

Das Tivoli bietet zu DDR-Zeiten auch einen Platz für Kritik am System, musikalischer und kabarettistischer Art. Die Band 'Keimzeit' spielt sich mit ihren leisen Spitzen gegen die Führung in die Herzen der Freiberger. "In den 80ern, da hatte man ja mit zwei Ohren gehört. Das eine hat gesagt: Ja, das ist die Poesie und das andere: was will er uns damit sagen?", erzählt Keimzeit-Sänger Norbert Leisegang. Auch Kabarettist Tom Pauls kommt mit seiner Kabarettgruppe 'Zwinger Trio' nach Freiberg.