das Wunder vom Göltzschtal

So nah wie Andreas Ketzel lebt sonst niemand an der Göltzschtalbrücke. Er wächst auf am Fuße des gigantischen Bauwerks, im Tal der Göltzsch, wo sein Urururgroßvater einst eine Mühle betrieb. Er soll die Familientradition weiterführen. Doch 1972 - gerade als er seine Ausbildung zum Müller abgeschlossen hat - wird die Mühle verstaatlicht. Nach der Wende wird sie seiner Familie rückübertragen.

Leben am Fuße der Brücke: Die Ketzels und ihre Mühle

Aufgewachsen am Fuße der Brücke: Andreas Ketzel Bildrechte: Der Osten - Entdecke wo du lebst / MDR FERNSEHEN Andreas Ketzel richtet dort mit seiner Frau ein Museum ein - und einen kleinen Imbiss für die Touristen, die immer noch kommen, um das "achte Weltwunder" zu bestaunen. So tritt er doch noch in die Fußstapfen seines Urururgroßvaters, bei dem sich damals vor rund 170 Jahren die Schaulustigen aus der Umgebung stärken. Sie kommen anfangs, um die riesige Baustelle in Augenschein zu nehmen. Die Bauarbeiten bedeuten das Aus für die Mühle, die Göltzsch, die sie mit Wasser versorgt hat, wird in ein neues Bett umgeleitet. Doch mit dem Erwerb der Schankrechte kommen die Ketzels gut über die Runden.

Die Brücke sieht jeden Tag anders aus, ist jeden Tag auf ihre Art und Weise faszinierend. Andreas Ketzel, gelernter Müller und Museumsbetreiber im Göltzschtal

Schaulustige während des Brückenbaus Bildrechte: Der Osten - Entdecke wo du lebst / MDR FERNSEHEN Damals im Jahr 1846 gilt es, die größte Lücke für die Eisenbahnlinie zwischen Leipzig in Sachsen und Fürth in Bayern zu schließen: Das Göltzschtal im bergigen Vogtland, 78 Meter tief und 700 Meter lang. Baumeister und Arbeiter stehen vor der ungekannten Herausforderung, dieses Tal mit einer Brücke zu überspannen. Was hier geschieht, nennen viele das achte Weltwunder. Bald werden hier von den 1.000 Bauleuten rund 150.000 Ziegelsteine pro Tag verbaut. Auf Eisenbahnwaggons und Pferdewagen wird unaufhörlich Nachschub angekarrt. Unterhalb der Brücke stehen riesige Mischstationen, in denen Arbeiter - nur mit Schaufeln ausgerüstet - gigantische Massen von Mörtel anrühren.

Einst Bahnerin, heute Fremdenführerin: Christa Trommer

Für Christa Trommer ist die Brücke das achte Weltwunder. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Die Rezeptur stammt von dem Apotheker Heinrich Karl aus Reichenbach", erzählt Christa Trommer den Touristen von heute. Dem Gemisch aus Sand, Wasser und Kalk mengen sie Alaunschieferschlacke bei. Nur so können sie diese enorme Zahl vermauern, ohne dass alles ins Schwimmen gerät, erklärt Trommer, die 30 Jahre bei der Eisenbahn in Reichenbach gearbeitet hat, ihrem staunenden Publikum. Zur Wende verlor sie ihren Job, heuerte als Fremdenführerin an, doch ein vollwertiger Arbeitsplatz wurde daraus nie. Heute ist sie Rentnerin und führt die Touristen ehrenamtlich. Die Freude daran kann ihr nichts und niemand nehmen.

Also diese Brücke, so wie sie hier vor Ihnen steht, ist in drei Jahren Handarbeit errichtet worden! Wie beim BER? Genau! Christa Trommer im Gespräch mit Touristen

Bau mit Hindernissen: Unsicherer Grund und viele Unfälle Bildrechte: Andreas Ketzel Die Göltzschtalbrücke zieht bis heute die Menschen in ihren Bann. 1851 eingeweiht, ist das Wahrzeichen des Vogtlandes nach wie vor die größte Ziegelsteinbrücke der Welt. 26 Millionen Steine werden damals vor Ort gebrannt und verbaut. Über die Zeiten müssen nur wenige ersetzt werden. Das Bauwerk gilt sogar als erdbebensicher. An kalten Tagen ist gefrierendes Wasser der größte Feind.

Brückenmeister und Bauleute zeigen Respekt

Brückenmeister Falk Kertscher kennt jeden Stein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Brückenmeister Falk Kertscher wacht seit langem über das Bauwerk und staunt noch immer über die gelungene Symbiose aus Ingenieurs- und Handwerkskunst. Die Brücke steht nicht nur wie ein Fels in der Brandung, sondern wird schließlich auch befahren. Das bringt Lasten mit sich, an die bei der Einweihung nicht zu denken gewesen ist. Damals hat der schwerste Zug 200 Tonnen, heute sind es 2.000.