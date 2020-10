Wie Träume laufen lernen - Trickfilme aus Dresden

Fast 2.000 Filme entstehen zwischen 1955 bis 1992 im DEFA-Trickfilmstudio in Dresden, verkauft werden sie in mehr als 60 Länder. Seien es die gezeichneten Pfannkuchen mit dem jammernden Teufelchen aus "Alarm im Kasperletheater" oder die skurrilen Puppenfiguren aus dem Film "Die fliegende Windmühle", nicht zu vergessen die vielen verschiedenen Märchen.

Jörg Herrmanns Silhouettentrick-Arbeiten setzten international Maßstäbe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Dresden wird erfunden, entworfen, gebaut, gedreht, geschnitten. Beispielsweise "Filopat und Patafil", ein Silhouettenfilm, an dem Jörg Herrmann beteiligt ist. Er kommt in den 1960er-Jahren ins Studio und spezialisiert sich auf diesen – bis heute – weltweit ziemlich einmaligen Stil. Dabei will die Studio-Leitung seine Silhouettenfilme erst gar nicht haben. Aber die Macher überzeugen damit, dass diese Technik auch für Agitationsmittel gut tauge, da Filme damit schnell herzustellen seien.