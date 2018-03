Pointen & die Mächtigen - Die Herkuleskeule in Dresden

29 Jahre lang wirkte die Keule unter den wachsamen Augen der SED und der Stasi. Die Programmschreiber und Kabarettisten waren geschult im Spiel zwischen den Zeilen: Kritik so zu üben, dass das Publikum sie verstand, Partei- und Staatsfunktionäre aber nicht aktiv wurden, das war das Markenzeichen - nicht nur der Keule, sondern auch aller anderen Kabaretts in der DDR. Seit nunmehr 28 Jahren beweisen sich die Kabarettisten der Keule am Freien Markt. Mit Biss und Witz üben sie Kritik an sächsischen, deutschen und internationalen Verhältnissen. Auch die besorgte Dresdner Bürgerschaft bekommt in der Keule ihr Fett weg.