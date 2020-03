Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ich kann mich noch an meinen ersten Besuch 1994 erinnern. Wir wurden vom Kampfmittel-

beseitigungsdienst eingewiesen und sollten es mit den Granaten auf den Wegen etwas locker sehen. Ich war emotional ziemlich angespannt. Ich hatte dann den Eindruck, als würde man in eine riesige, unendliche Sandgrube schauen. Und man war voller Optimismus. Was kannste jetzt damit machen? Der Naturschutz war einfach die tollste Lösung und die Situation ein historisches Geschenk