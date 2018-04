Der Hexentanzplatz gilt als einer der berühmtesten Aussichtspunkte Deutschlands. Auf einem Granitfelsen in 450 Metern Höhe gelegen, ermöglicht er seinen Besuchern eine atemberaubende Sicht auf die Harzstadt Thale und die gegenüberliegende, nicht minder berühmte Rosstrappe. Dazwischen liegt, tief in den Stein geschnitten, das Bodetal, eine zerklüftete, nur schwer überschaubare Felslandschaft. Um die imposante Schlucht und das Plateau ranken sich viele Mythen und Sagen, wie die vom Treffen der Hexen zur Walpurgisnacht. Feier in der Walpurgisnacht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kurz erklärt: Der Mythos vom Hexentanzplatz Seit jeher treffen sich Hexen in der Walpurgisnacht auf dem Hexentanzplatz, um ihren Hexensabbat zu feiern und schließlich von hier aus auf Besen, Mistgabeln oder Katzen zum Brocken, dem Blocksberg zu fliegen. Dort singen und tanzen die Hexen um ein Feuer und vereinigen sich mit dem Teufel. Der versieht die Hexen mit dem Hexenmal und gibt ihnen die Fähigkeit zur Zauberei.

Neben jenen Geschichten aus dem Reich der Fantasie gibt es jedoch auch die bittere, traurige Wirklichkeit. So fallen Anfang des 17. Jahrhunderts viele Frauen der Hexenjagd zum Opfer, darunter 1619 auch eine gewisse Maria Kleinecke, die als Brockenhexe in die Geschichte eingeht. Nach Verhören und Folter hatte sie schließlich gestanden, mit anderen Frauen in der Walpurgisnacht mit einem Besen auf den Brocken zum Teufelstanz geflogen zu sein.

Spurlos verschwunden?

Und auch heute noch passieren unglaubliche Dinge, denn immer wieder verunglücken hier Menschen beim Wandern oder verschwinden spurlos. So wie der Vater von Andy Dube, Siegfried Sokolowski, der seit 1985 nach einem Besuch auf dem Hexentanzplatz vermisst wird. Auch wenn das nichts mit Magie und Hexenzauber zu tun hat, gibt sein Verschwinden noch heute Rätsel auf, und seinen Sohn zieht es immer wieder hierher.

Terrasse auf dem Hexentanzplatz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Über das Verschwinden seines Vaters wusste Andy Dube lange nichts. Heute weiß er, dass sein Vater zu Himmelfahrt mit einem Freund zum Hexentanzplatz aufbrach. Ein Lokal mit Aussichtsterrasse war damals beliebt als Ausflugsziel. Vor allem am sogenannten Herrentag war der Bierkonsum enorm hoch, so auch bei Siegfried Sokolowski und seinem Freund. Als dieser eine Runde Nachschub holt und erst nach 30 Minuten an den Tisch zurückkommt, ist Siegfried Sokolowski verschwunden - und bleibt es.

Gerhard Zobig (rechts) erklärt Andy Dube die Suchmaßnahmen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Mehr als 30 Jahre später trifft sein Sohn denjenigen, der die Suche nach seinem Vater damals koordinierte: Gerhard Zobig, bis 1990 Leiter der Schutzpolizei in Quedlinburg. Von ihm erhofft sich Andy Dube Hinweise, die das spurlose Verschwinden seines Vaters erklären. Und er lässt sich die Orte zeigen, an denen intensiv gesucht wurde. Auch die Bergwacht, die seit 1953 Erste Hilfe leistet, war damals an der Suche beteiligt. Michael Winkler, damals als freiwilliger Bergretter an der Vermisstensuche beteiligt, versucht, den Fall zu rekonstruieren. Vieles deutet darauf hin, dass Andy Dubes Vater damals zu Tode kam, ist der Bergretter überzeugt. Dem Sohn gibt er einen Wunsch mit auf den Weg.

Ich hoffe, dass das, was ich dir erzählt und gezeigt habe, dir ein ganz klein wenig Ruhe bringt. Und dass es dir ein bisschen Frieden bringt und dass du dein Leben leben kannst. Michael Winkler

In der zentralen Vermisstendatei des BKA werden Siegfried Sokolowskis Daten 2015 gelöscht – dreißig Jahre nach seinem Verschwinden. Für seinen Sohn Andy wird der Fall erst abgeschlossen sein, wenn er Gewissheit über den Verbleib seines Vaters hat. Solange wird er weitersuchen und immer wieder zurückkehren auf den Felsen über dem Bodetal.

Dieser Ort wird jetzt für mich ein ganz besonderer Ort bleiben. Andy Dube