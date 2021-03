Zweimal wurde die Serie mit der Goldenen Henne ausgezeichnet und außerdem gab es einen Publikumsbambi. Warum ausgerechnet "In aller Freundschaft"? Was ist das Erfolgsrezept? Hinter den Kulissen geht der Film "Das Geheimnis der Sachsenklinik" auf Entdeckungen: Was macht die Serie aus Sicht der Macher und Stars so erfolgreich? Ein Erfolgsrezept könnte sein, dass man hier nicht nur Ärzten in weißen Kitteln in der Klinik erlebt, sondern auch ganz normal daheim.

Eine treue Zuschauerin, die jeden Dienstag pünktlich um 21 Uhr vor ihrem Fernseher sitzt, ist Inge Hochstein. Die Schneebergerin hat einen ganz besonderen Tag vor sich. Sie darf die Sachsenklinik besuchen und ihren Stars leibhaftig begegnen. Denn Inge Hochstein hat eine Karte für das Fan-Fest von "In aller Freundschaft" gewonnen.

Prominente Gaststars

Filmszene: Familie Heilmann am Abendbrotstisch Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Jede Woche übernehmen promintente Schauspieler aus ganz Deutschland eine Gastrolle in der beliebten Arztserie. Erstaunlich auch, dass das Ende einer Geschichte bis zum Ausstrahlungstermin geheim bleibt. Wer überwacht das? Wie entstehen die Geschichten, die so erfolgreich sind? Eines hat in der Sachsenklinik auf jeden Fall Priorität. Fachlich möchte man sich nichts ankreiden lassen. Hier werden die Schauspieler von echten Krankenschwestern und Ärzte beraten, damit alle Handgriffe und Dialoge der Realität entsprechen.

Die Serie als Forschungsprojekt