Anneliese Fleischer (li.) und Marlies Wagenknecht in Cheine in der Altmark. Anneliese Fleischer war 14 Jahre alt, als ihre Familie am 28. Mai 1952 von hier vertrieben wurde. Auch die Eltern von Marlies Wagenknecht mussten das Dorf verlassen. Sie selbst wurde erst vier Jahre später im Kreis Delitzsch geboren. Beide sagen bis heute, dass Cheine ihre Heimat sei. Bildrechte: Christian Uhlisch