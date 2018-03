Clueso Clueso, mit bürgerlichem Namen Thomas Hübner, wuchs in Erfurt auf. 1999 zog er nach Köln und kam 2002 wieder nach Erfurt zurück.



Ein Auto hat Clueso nicht, so fährt er meistens Zug: "Der Bahnhof ist eine Tür nach Hause und eine Tür in die Ferne. Diese Ferne, dieses Heimweh sind extrem präsent." Bildrechte: IMAGO