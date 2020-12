Für die einen ist sie ein überdimensionaler Golfball. Andere erinnert sie an den Helm eines Sternenkriegers. Gemeint ist die Niemeyer Sphere, ein spektakulärer Restaurantneubau im Leipziger Westen. Blendend weißer Sichtbeton und schwarz-glänzende dreieckige Fenster bilden eine Kugel mit zwölf Metern Durchmesser. Und allein die Tatsache, dass es sie überhaupt gibt, gleicht einem kleinen Wunder.

Ludwig Koehne, Eigentümer des Stahlbauers Kirow, will Kunst und Wirtschaft miteinander verbinden. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Das sagt Ludwig Koehne voller Bewunderung über den Neubau, der direkt an einer Industriehalle angedockt hat. Koehne ist der Eigentümer der Kirow Ardelt GmbH. 1994 hat er den Betrieb im Leipziger Westen für eine D-Mark von der Treuhand gekauft und saniert. Heute ist Kirow Weltmarktführer für Eisenbahndrehkrane. Parallel baut die Heiterblick GmbH an dem Standort erfolgreich Straßenbahnen.

Mit einem Brief wendet er sich an den berühmten Architekten und bittet ihn, eine Erweiterung für seine Betriebskantine zu entwerfen, weil sonst sein Koch das Unternehmen verlässt und die Stahlbauer kein gutes Essen mehr haben. "Sie haben freie Hand bei der Planung", endet das Schreiben.

Architekt Oscar Niemeyer bei der Arbeit Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Und Oscar Niemeyer, der zahlreiche Gebäude in der brasilianischen Hauptstadt entwarf und das UN-Hauptquartier in New York plante, skizziert eine Kugel. Es wird eine herausfordernde Baustelle. Die Kugel mit den 161 Flüssigkristallglasfenstern ist kompliziert. Architekt Harald Kern muss Firmen finden, die dem hohen Qualitätsanspruch von Niemeyer genügen.