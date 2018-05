1946 hat die SMAD in atemberaubender Geschwindigkeit veranlasst, dass Tischler kommen, irgendwelche Holzkisten anfertigen und dann ist die Sammlung auf den Güterbahnhof nach Rudolstadt verbracht worden. Und jetzt kommt das Merkwürdige, dieses Wunder: sie ist nie in die Sowjetunion abtransportiert worden. Es muss Rudolstädter gegeben haben, die die Waggons hin und hergeschoben haben. 1949 ruft ein Mitarbeiter auf der Heidecksburg an und sagt hier gibt’s so Kisten... und so blieb die Waffensammlung da.

Jens Henkel | Kurator Ausstellung Zeughaus