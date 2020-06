Hoch reckt sich der Schornstein der ehemaligen Tuchfabrik Gebrüder Pfau in den Himmel über Crimmitschau. Wegen der Fabriken und ihrer Schlote bekommt der Ort um 1900 den Beinahmen "Stadt der hundert Schornsteine".

Außenansicht der Tuchfabrik Gebrüder Pfau in Crimmitschau Bildrechte: Tuchfabrik Gebr. Pfau / Carlo Böttger

"Wir sind als Kinder in den Zöfelpark mit der Schulklasse und mussten immer die Essen zählen", erinnert sich Waltraud Knüpfer, eine Urenkelin des Firmengründers. Die Tuchfabrik Pfau ist einzigartig und steht für sächsische Textilgeschichte. Denn sie vereint alle Arbeitsschritte vom Spinnen über das Färben bis zum Weben unter einem Dach. Pfau und andere Fabrikanten machen die Stadt groß, sorgen für Handelsverbindungen in die ganze Welt. Und gemessen an der Einwohnerzahl hatte Crimmitschau damals die meisten Millionäre Deutschlands.