Das sind schon richtige Canyons, wenn man hier in den Tälern steht. Die Brennnessel wachsen mannshoch. Da denkt man, dort ist noch nie ein Mensch gewesen. Entsprechend ist auch die Tierwelt. Also hier kann ich den ganzen Tag wandern und treffe nicht einen einzigen Menschen. Also ca. 7.000 Hektar Buchenwald - das hat man in Deutschland nicht mehr so oft.

Erster Wegewart Dieter Krüger